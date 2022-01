RIVM ontvangt dinsdag ruim 29.000 gemelde coronabesmettingen

Forse stijging sinds woensdag 5 januari ingezet

Nadat woensdag 5 januari het aantal besmettingen naar een recordhoogte van 24.590 was geschoten, werden er donderdag 24.700, vrijdag 34.885, zaterdag 28.003, zondag 32.581 en maandag 27.993 positieve besmettingen gemeld.

Omikronvariant veel besmettelijker

Vandaag, dinsdag 11 januari is het aantal besmettingen met 29.107 ook weer fors te noemen waardoor het daggemiddelde verder blijft stijgen. De plotselinge grote stijging lijkt verband te houden met het feit dat de nieuwe omikronvariant veel besmettelijker is.

7-daags daggemiddelde: 28.749

In de afgelopen 7 dagen zijn er in totaal 201.241 nieuwe besmettingen gemeld. Dit zijn er gemiddeld per dag: 28.749.

14-daags daggemiddelde: 22.466

In de afgelopen 14-dagen zijn er in totaal 314.523 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 22.466.

31-daags daggemiddelde: 17.298

In de afgelopen 31 dagen zijn er in totaal 536.238 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 17.298.