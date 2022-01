Gezochte Pool aangehouden voor moord echtgenote

De politie heeft dinsdag 11 januari in ‘s-Hertogenbosch een 52-jarige man uit Polen aangehouden. De man stond internationaal gesignaleerd, omdat hij wordt verdacht van het om het leven brengen van zijn vrouw op 26 november 2021 in de Poolse plaats Wroclaw.

De 57-jarige vrouw werd in eerste instantie als vermist opgegeven, maar is enkele dagen later levenloos in haar woning aangetroffen. Het Fugitive Active Search Team (FASTNL) van de Landelijke Eenheid kwam de man op het spoor en hield hem tijdens zijn werk aan in een fabriek in 's-Hertogenbosch. De verdachte wordt naar verwachting binnenkort aan de Poolse autoriteiten overgedragen.