Auto vliegt uit de bocht en raakt van talud op knooppunt Holsloot Emmen

Een auto is donderdagmiddag over het talud gevlogen bij knooppunt Holsloot in Emmen op de N34 richting Coevorden.

Bestuurder gewond

Hulpdiensten waaronder ambulance, politie en brandweer Sleen werden opgeroepen voor hulpverlening. Wat zich precies heeft voorgedaan is nog niet duidelijk, de auto is onderaan het talud van de N34 tot stilstand gekomen de auto raakte total loss.

De bestuurder is eerst voor behandeling in de ambulance geweest en is vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis.