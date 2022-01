Kabinet trekt 250 miljoen extra uit voor subsidieregeling Groningen

Er komt voldoende budget zodat alle Groningers die in aanmerking komen voor de 10.000 euro-subsidie om hun woning te verbeteren of te verduurzamen, deze kunnen aanvragen. Dat schrijft staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief aan de Tweede Kamer. Het kabinet trekt hiervoor 250 miljoen euro extra uit.

Maandag 10 januari was er zoveel belangstelling voor de regeling, dat in de loop van de avond het subsidieplafond van ruim 220 miljoen euro al was bereikt. Hierdoor dreigden zo’n 25.000 huishoudens achter het net te vissen.

Staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief: "Ik betreur de gang van zaken en heb afgelopen maandag direct gezegd dat ik mijn best zou doen om te kijken of ik dit kon oplossen. Het is voor al die Groningers die zonder resultaat urenlang in de rij hebben gestaan, letterlijk in de kou buiten of digitaal, niet meer dan terecht dat ook zij de aanvraag kunnen doen."

De regeling komt voort uit bestuurlijke afspraken tussen Rijk en regio over versterkingsopgave. De subsidieregeling is bedoeld voor Groningers die in bepaalde postcodegebieden in het aardbevingsgebied wonen maar geen onderdeel zijn van het versterkingsprogramma van nationaal Coördinator Groningen.

Omdat het voor hen lange tijd onduidelijk is geweest of zij zouden worden opgenomen in het versterkingsprogramma, hebben zij vaak weinig tot geen onderhoud aan de woningen gepleegd. De subsidie van het Rijk is bedoeld als kwaliteitsimpuls. Bij het aanvragen van de subsidie moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals het indienen van een prijsoverzicht van voorgenomen maatregelen.

Het is nog niet bekend wanneer ook deze groep hun aanvraag kan indienen. Staatssecretaris Vijlbrief wil zich ervoor inspannen dat dit zo spoedig mogelijk maar ook zorgvuldig gebeurt. De ervaringen van afgelopen maandag moeten hierbij uiteraard worden betrokken.