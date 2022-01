GGD Groningen zet 1 miljoenste prik

Esther gaf aan dat ze het belangrijk vindt om zich te laten vaccineren. Ze zei: “Ik kies voor deze booster voor mezelf en ook om mijn ouders en anderen te beschermen. Ik heb gisteravond m’n afspraak gemaakt en vandaag kon ik al terecht in mijn woonplaats!”

Vaccinatiecampagne

Wij startten in januari 2021 met vaccineren tegen het coronavirus. Vanaf die datum is er doorlopend gevaccineerd op verschillende locaties in de provincie. Op het hoogtepunt van de eerste campagne in de zomer van 2021 werden er door GGD Groningen 7.500 prikken per dag gezet. Na een relatief rustig najaar is de GGD vanaf half november opgeschaald met de boostercampagne.

Marcel Visser, coördinator COVID-19: “We doen nu in 6 weken, wat we in de zomer in 6 maanden deden. Een enorme operatie. In de afgelopen weken hebben we regelmatig 11.000 prikken op een dag gezet. De meeste afspraken voor de boostercampagne zijn nu gemaakt. We zien dat het nu mogelijk is om op sommige locaties een booster te geven zonder afspraak, omdat er relatief minder afspraken worden gemaakt.”

Booster

De boostervaccinatie wordt gegeven om de afweer tegen corona op peil te houden, zeker nu de Omikron-variant snel oprukt in Nederland. Iedereen van 18 jaar of ouder die eerder gevaccineerd is kan de boosterprik halen. Dit kan minimaal drie maanden na de laatste vaccinatie of drie maanden na een coronabesmetting.

Locaties

GGD Groningen vaccineert op locaties in stad Groningen, Veendam, Zuidhorn, Scheemda en Appingedam. Ook is er de komende tijd weer aandacht voor het informeren en vaccineren van groepen, die nog geen eerste vaccinatie hebben gehaald. Lees hier verder over coronavaccinaties.