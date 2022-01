Man komt om bij verkeersongeval

Omstreeks 20.00 uur is de auto door nog onbekende oorzaak op de Rooseveltlaan tegen een boom gereden waarna de auto in brand is gevlogen. Omstanders hebben hulp verleend en de hulpdiensten gealarmeerd. De bijrijder is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. De bestuurder is naar een ziekhuis overgebracht. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht.