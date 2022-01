Gewonde bij steekincident in Hengelo

De politie is een onderzoek gestart naar een steekincident waarbij in de nacht van zaterdag op zondag een man gewond raakte. Kort na het incident hielden agenten een verdachte aan. Omdat nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd, vraagt de politie getuigen om zich te melden.

Omstreeks 1.30 uur kreeg de politie een melding dat er mogelijk ruzie was in een woning aan de Béla Bartokstraat. Agenten die naar deze melding reden troffen op de hoek met de Anton Brucknerstraat voor de garageboxen twee mannen aan bij een witte bestelauto. Een van hen had een steekwond. Hij was goed aanspreekbaar. De 19-jarige man uit Enschede is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. In een woning aan de Béla Bartokstraat werd korte tijd later een 18-jarige vrouw uit Hengelo aangehouden. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident.