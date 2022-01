Motoragent aangereden door automobilist

Een motoragent van de eenheid Zeeland – West Brabant is zondagmiddag gewond geraakt bij een ongeval in Middelburg.

De agent reed omstreeks 14.25 uur over de Kousteensedijk en werd hier aangereden door een automobilist. De agent is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is aangehouden.

Verkeersspecialisten hebben onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.