Politie België en Nederland zoekt kinderoppas met kind

De Nederlandse politie houdt er rekening mee dat een in België gezochte man met de jongen mogelijk in het zuiden van ons land verblijft. Een rechercheteam coördineert samen met de Officier van Justitie in Breda de zoekactie. De politie maakt zich grote zorgen om de gezondheid van het tweetal. De gezochte Belg wordt dringend opgeroepen om zich te melden.

De gezochte man zou rijden in een grijze Peugeot met het kenteken 2-ACR-250. Het is echter niet uitgesloten dat op de auto inmiddels een andere nummerplaat is aangebracht, aldus een politiewoordvoerder. Het is echter nog onduidelijk waarom de huisvriend/oppasser het kind heeft meegenomen.

Let op!!

De politie voegt toe: Als u hem ziet, niet zelf ingrijpen maar bel direct 112!