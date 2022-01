Woensdag 38.282 besmettingen gemeld bij RIVM

Woensdag zijn er bij het RIVM totaal 38.282 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Vanwege het hoge aantal besmettingen van woensdag stijgt het daggemiddelde over de 7 afgelopen dagen van 34.660 dinsdag naar 35.540 vandaag. De Omikronvariant is besmettelijker en verspreidt zich daarom ook sneller.

7-daags daggemiddelde: 34.331

Over de afgelopen 7 dagen zijn er in totaal 248.777 besmettingen gemeld. Dat zijn er 35.540 gemiddeld per dag.

14-daags daggemiddelde: 32.684

Over de afgelopen 14 dagen zijn er in totaal 457.571 besmettingen gemeld. Dat zijn er 32.684 gemiddeld per dag.

31-daags daggemiddelde: 22.609

Over de afgelopen 31 dagen zijn er in totaal 700.893 besmettingen gemeld. Dat zijn er 22.609 gemiddeld per dag.