Kantoorverlichting, wat zijn de mogelijkheden?

Het verlichten van een kantoor werkt anders dan het verlichten van een woonkamer of slaapkamer. De functie van de ruimte is van invloed op de keuze van de lichtsterkte en de kleur van het licht. Deze hebben namelijk invloed op de productiviteit. Wanneer we regelmatig worden blootgesteld aan licht kunnen we ons beter concentreren en zijn we alerter. Mensen die werken in een verlicht kantoor, werken 6 tot 12% sneller dan mensen die werken zonder goede verlichting. Meer licht betekent dus een hogere productiviteit. Dat is wat je natuurlijk wilt bereiken. Lees snel verder als je wilt weten hoe je je kantoor zo goed mogelijk kunt verlichten.

Lichtsterkte en Lux

De sterkte van licht wordt uitgedrukt in Lux. Met Lux wordt de hoeveelheid licht per vierkante meter weergegeven. Op een onbewolkte dag bedraagt het licht van de zon zo’n 100.000 lux, op een bewolkte dag is dat slechts 1000 lux. Met sterke verlichting in een kantoor kom je op zo’n 500 lux. De helft van de lichtsterkte op een bewolkte dag. Niet genoeg om je kantoor te verlichten dus. Daarom is het belangrijk dat er ook voldoende daglicht naar binnen komt.

Kies de juiste lichtsterkte

Met de juiste lichtsterkte raken je ogen minder belast en blijft je concentratieniveau op peil. Op een kantoor heb je meestal te maken met een lichtsterkte van 500 Lux. Wil je de productiviteit nog meer verbeteren, dan heb je ook voldoende daglicht nodig. Natuurlijk daglicht is namelijk sterker dan verlichting en daarom effectiever. Tijdens de donkere wintermaanden krijgen je hersenen minder prikkels doordat ze minder worden blootgesteld aan licht. Goede verlichting op kantoor is dan essentieel om ervoor te zorgen dat werknemers scherp blijven.

Lichtkleur en Kelvin

De kleur van licht wordt uitgedrukt in Kelvin. Hierbij geldt dat hoe lager het getal, hoe warmer de lichtkleur is. Kaarslicht is het warmste licht, met zo’n 1500 Kelvin. Vanaf 3000 Kelvin en alles wat daarboven zit spreek je van koud licht. TL-verlichting is een voorbeeld van koud licht. De lichtkleur van TL-verlichting is ongeveer 4000 Kelvin. Daglicht is met 6000 Kelvin het koelst.

Kies de juiste lichtkleur

Ook de kleur van het licht is belangrijk bij kantoorverlichting. Het eerste wat je moet doen is de wettelijke richtlijnen na lezen, hier moeten kantoorpanden namelijk aan voldoen. Koud licht verhoogt de productiviteit. Bij de meeste kantoren vind je daarom een lichtkleur van 3000 tot 4000 Kelvin. Bij 3000 Kelvin spreek je van praktisch licht om in te werken, bij 4000 Kelvin is het licht nog zuiverder. In sommige ruimtes kun je beter kiezen voor een iets warmere en sfeervolle kleur. Bijvoorbeeld bij ontvangstruimtes, de kantine of overlegruimtes en andere ruimtes waar je klanten ontvangt. Hierbij is het belangrijk dat er een huiselijke sfeer heerst, zodat je klant zich sneller op zijn gemak voelt.

Led verlichting

Het verlichten van een kantoor is een dure aangelegenheid. Wil je kosten besparen, dan kun je het beste gebruik maken van LED-verlichting. LED-verlichting gebruik namelijk veel minder energie. Gemiddeld kun je hier zo’n 40% mee op de energiekosten besparen. Daarnaast heeft LED-verlichting nog andere voordelen. LED-verlichting gaat langer mee dan bijvoorbeeld TL-verlichting. Je hebt dus minder vervangingskosten. De onderhoudskosten zijn minimaal bij LED-verlichting. De EU gaat LED-verlichting op termijn verplichten. Dit staat beschreven in de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen, dus het is handig om daar alvast rekening mee te houden.

Maak gebruik van designlampen

In veel kantoren wordt gebruik gemaakt van TL-verlichting in het plafond. Dat is vaak niet erg sfeervol en doet een beetje ouderwets aan. Er zijn heel veel lampen te verkrijgen die je kantoorruimte of ontvangstruimte veel meer klasse kunnen laten uitstralen. Bijvoorbeeld een mooie vloerlamp of een booglamp. Combineer dit met LED-verlichting en er ontstaat gelijk een warmere sfeer, waardoor TL-verlichting overbodig wordt.

Denk ook aan de identiteit van je bedrijf

Ben je klaar om verlichting uit te gaan zoeken voor je kantoorruimte? Dan is het ook belangrijk om te denken aan de identiteit van je bedrijf. Ontvang je veel zakelijke klanten, dan kies je sneller voor een strakke lamp zonder te veel opvallende kleuren. Wil je je kantoorruimte wat speelser en hipper maken. Dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor een lamp met wat meer kleurrijke elementen, zoals een lampenkap in een opvallende kleur. Bij het kiezen van de juiste verlichting is het ook belangrijk dat deze past bij de uitstraling van jouw bedrijf.