Agent veroordeeld tot cel- en taakstraf voor delen kinderporno

Een voormalig politieagent die voor de eenheid Noord-Nederland in Assen werkte is voor het lekken van politie informatie en het bezit van kinder- en dierenporno veroordeeld tot 57 dagen voorwaardelijke celstraf en 240 uur werkstraf.

De 38-jarige man uit Stadskanaal deelde in 2019 en 2020 vertrouwelijke informatie met vrouwen waarop hij in indruk wilde maken. Volgens RTV Drenthe had de voormalig agent een seksuele relatie met meerdere vrouwen. Hierop volgde in 2020 een schorsing, gevolgd door een ontslag.

Hij liep tegen de lamp toen er een intern onderzoek naar hem werd gestart omdat er vertrouwelijke informatie gelekt werd. Tijdens het onderzoek werd zijn telefoon in beslag genomen. Hier werd ook dieren- en kinderporno op aangetroffen die via een appgroep met collega’s werd gedeeld. Deze groep bestond uit zeventien medewerkers van de politie. Alleen de ex-diender uit Stadskanaal moest voor de rechter verschijnen.