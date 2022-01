Veertien paarden omgekomen bij grote brand in het Limburgse Koningslust

Veertien paarden zijn donderdagavond in het Limburgse Koningslust omgekomen toen de stal waarin ze stonden veranderde in een vuurzee.

De brandweer rukte met groot materieel uit en had na eigen zeggen de brand vrij snel onder controle. De paarden konden tijdens de brand hun stal niet verlaten en zaten opgesloten in de vuurzee. Omdat niet alle paarden direct om het leven, kwam er een dierenarts ter plaatse om de dieren in te laten slapen doormiddel van een spuitje.

Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.