Nederland stelt F-35’s en commando eenheden beschikbaar voor NAVO-verdediging

Defensie zet 2 F-35 jachtvliegtuigen in, inclusief ondersteunend personeel. Dit is voor de maanden april en mei van dit jaar. De vliegtuigen voeren dan vanuit Bulgarije zogeheten Quick Reaction Alert-taken uit. De jachtvliegtuigen zijn direct inzetbaar om onbekende vliegtuigen boven het NAVO-verdragsgebied te onderscheppen. Dit wordt de eerste keer dat Defensie de F-35 in gaat zetten.

Ook staan een amfibisch transportschip, inclusief landingsvaartuigen en helikopters, en 2 landgebonden eenheden standby. Zij zijn inzetbaar voor de zogenaamde Initial Follow-on Forces Group (IFFG) van de NATO Response Force (NRF). De NRF is de snelle reactiemacht van de NAVO. De IIFG is daar onderdeel van en is inzetbaar om troepen van de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) op te volgen. De Noord-Atlantische Raad bepaalt of deze snelle interventiemacht wordt ingezet ter verdediging van bondgenoten.

Situatie de-escaleren

Ollongren: “Alle inzet is erop gericht de situatie via dialoog en diplomatie te de-escaleren. Dat is uiteindelijk in het belang van alle betrokken partijen. Tegelijkertijd is het belangrijk voorbereid te zijn op het onwenselijke scenario dat gesprekken niet slagen. Daarom blijven we ons, als onderdeel van het tweesporenbeleid, naast dialoog ook inzetten op afschrikking en verdediging.”

“Het kabinet steunt een heldere boodschap aan Rusland dat agressief optreden tot scherpe verzwaring van Amerikaanse en Europese sancties zal leiden, zoals ook recent door de Amerikaanse president Biden en de EU Hoge Vertegenwoordiger Borrell is aangegeven. Het kabinet zal bij verdere Russische agressie tegen Oekraïne (economische) sancties van de EU steunen.”.

Eerder aangeboden bijdrage

De bijdrage komt bovenop de al eerder aangeboden Nederlandse bijdrage aan de bestaande NAVO-verbanden. Zo voert Nederland heel dit jaar het commando over het bestaande NAVO-vlootverband Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Dit is een van de 4 permanente maritieme reactiemachten van de NAVO. Zr.Ms. Rotterdam is het tijdelijke vlaggenschip van de SNMG1, dat wordt aangestuurd door het NAVO maritiem hoofdkwartier in Northwood, Verenigd Koninkrijk.

Nederland gaf eerder dit jaar bij de EU-bijeenkomst voor ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken al aan te hechten aan de-escalatie van de spanningen aan de grens tussen Oekraïne en Rusland. Hiervoor is een gebalanceerd pakket aan preventieve militaire en niet-militaire maatregelen. De versterking van de afschrikking en verdediging van de NAVO is hier een van de punten van.