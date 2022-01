Politie krijgt twintig tips in zaak ontvoering en dood Belgische Dean (4)

Banneractie voortgezet

'De banneractie wordt vrijdag in de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen voortgezet', aldus de politie. De twintig tips komen bovenop de ruim honderd meldingen, die de politie al kreeg sinds het politieonderzoek naar de vermissing startte. Bij de recente tips zitten meldingen met camerabeelden, maar ook suggesties waar mogelijk camerabeelden beschikbaar zijn.

'Grote mate van betrokkenheid'

Ook kreeg de politie meldingen van voorbijgangers die op de Oosterscheldekering waren geweest. De politie merkt een grote mate van betrokkenheid bij de gebeurtenissen van dit heftige geweldsmisdrijf. Mensen zijn bereid om mee te denken en informatie te delen. De politie bedankt iedereen hiervoor. Iedere tip kan van groot belang zijn voor het politieonderzoek. Gezien de hoeveelheid tips, is het helaas niet mogelijk om alle tipgevers terug te bellen. De politie vraagt hiervoor begrip.

Herhaling

De politie doet hierbij een herhaalde oproep om camerabeelden, die corresponderen met de tijdstippen en de route van de verdachte, met de politie te delen. Kijk voor de route en de exacte tijden naar onderstaande YouTube-video.

Camerabeelden uploaden

De camerabeelden kunnen via een formulier op de website van de politie worden geüpload. In dit opsporingsbericht staan ook de andere mogelijkheden om contact met de politie op te nemen. Omdat sprake is van een ernstig misdrijf kan men ook anoniem terecht bij het team criminele inlichtingen. De werkwijze hiervoor staat ook in het opsporingsbericht.