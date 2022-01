Gewonde bij explosie bij bedrijf in Emmen

Aan de Kapitein Grantstraat in Emmen heeft vrijdagmiddag rond 16.30 uur een kleine gasexplosie plaatsgevonden. Hierbij raakte een persoon gewond.

Traumahelikopter

Een traumahelikopter rukte uit voor het ongeval. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is ontploft is nog niet duidelijk.