Automobilist (19) overleden na eenzijdig ongeval Krabbendijke

Vrijdagavond is in het Zeeuwse Krabbendijke bij een eenzijdig ongeluk een 19-jarige automobilist om het leven gekomen. Dit meldt de politie zaterdag.

Auto van de weg tegen boom en daarna in sloot

Het ongeval gebeurde rond 18.45 uur. De auto reed richting Kruiningen. Ter hoogte van de kruising met de Schapendijk en de Monnikendijk zit een verhoging in de weg en buigt de weg enigszins naar links. 'Op dat punt raakte de auto van de weg, botste frontaal tegen een boom en belandde in de sloot. De 19-jarige bestuurder uit Meliskerke overleed ter plaatse', aldus de politie.

Politieonderzoek

De politie stelt een onderzoekt in naar de toedracht van het ongeval. Zo is onder andere een sporenonderzoek ingesteld en zijn getuigen verhoord. Een bergingsbedrijf heeft het wrak weg getakeld. Gedurende het politieonderzoek en de berging was de weg afgesloten.