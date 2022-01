Politie treft ontstekingsmechanisme in auto aan. Wijk korte tijd ontruimd

In de Gebroeders Wienerstraat in Venlo heeft de politie maandagmorgen een auto aangetroffen die vermoedelijk is betrokken bij een plofkraak in Duitsland.

Na de melding van een plofkraak over de grens in Duitsland heeft de gealarmeerde politie patrouilles uitgevoerd in de grensstreek. Daarbij werd ook onderzoek verricht in de omgeving van de locatie waar in september vorig jaar, naar een vergelijkbare melding, een auto werd aangetroffen die betrokken was bij een vergelijkbare plofkraak.

In de Gebroeders Wienerstraat troffen de agenten een auto die vermoedelijk betrokken was bij de kraak.

Nadat de EOD onderzoek heeft gedaan in de auto werd er een pakketje met een ontstekingsmechanisme aangetroffen. Dat is korte tijd later tot ontploffing gebracht. De geevacueerde bewoners die werden opgevangen in een nabijgelegen tuincentrum kunnen weer terug naar hun woningen. De betreffende auto wordt opgesleept en meegenomen voor nader onderzoek.