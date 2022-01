Puppy’s in beslag genomen

Op een parkeerplaats aan de Holleweg hielden agenten maandag 24 januari een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. Hij had een hondenpuppy bij zich die niet over de juiste papieren zou beschikken. Ook een woning in Bergen op Zoom is doorzocht en daar werd nog een pup aangetroffen. Ook deze is in beslag genomen omdat het paspoort mogelijk niet in orde is. En een pup die eerder door iemand was gekocht is ook in beslag genomen. De dieren zijn opgenomen in een dierenopvang op een geheime locatie. De verkoper is ingesloten voor verder onderzoek.