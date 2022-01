Verdachte (48) aangehouden in onderzoek twee miljoen pillen

Dinsdagochtend heeft de politie in het Limburgse Maasbree een man aangehouden die verdacht wordt betrokken te zijn in het onderzoek naar de grote pillenvangst op 11 oktober 2021. 'In een loods aan de Groesweg in Maasbree trof de politie toen ruim 2 miljoen amfetaminepillen aan', zo meldt de politie woensdag.

Politie doet oproep aan burgers

'De aanhouding van de 48-jarige verdachte vond plaats in zijn woning in Maasbree', aldus de politie. Het onderzoek naar de herkomst van de pillen en/of wie hierachter zit, is nog in volle gang. Afgelopen week riep de politie burgers op die meer informatie hadden over de herkomst, wie achter de partij zit of betrokken is bij de productie, zich te melden. Dit leverde tot nu toe één reactie op.