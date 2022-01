Gaswinning bij Assen mag doorgaan van rechter

De NAM mag verdergaan met de gaswinning uit de kleinere gasvelden in de omgeving van Assen. De Raad van State heeft ingestemd met een aangepast gaswinningsplan.

Het winningsplan Westerveld beschrijft de gaswinning uit 11 gasvelden in het Westerveld-systeem. Het gaat om de gasvelden Assen, Assen-Zuid, Een, Eleveld, Vries-Noord, Vries-Centraal, Vries-Zuid, Witten, Witterdiep, Zevenhuizen en Zevenhuizen-West.

Met de uitspraak van de rechter staat het de NAM definitief vrij om verder te gaan met het winnen van gas uit de kleinere velden rondom Assen.

Eind december 2020 had de hoogste bestuursrechter in een tussenuitspraak de meeste inhoudelijke bezwaren van zes gemeenten, omwonenden- en natuurorganisaties al verworpen. Alleen op een paar punten droeg de Raad de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de NAM op om hun huiswerk over te doen.