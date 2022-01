Berichten via Encrochat zijn toelaatbaar voor bewijs

De rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan in 2 strafzaken, waarbij versleutelde berichten via Encrochat een grote rol speelden. De rechtbank acht het gebruik van deze berichten toelaatbaar voor het bewijs en achtte voorbereiding van moord en medeplichtigheid daaraan bewezen.

Eén verdachte is veroordeeld voor voorbereiding van liquidatie en voor witwassen en voor het voorhanden hebben van een vuurwapen met munitie. Hij heeft een gevangenisstraf van 42 maanden met aftrek van voorarrest opgelegd gekregen. De andere verdachte is veroordeeld tot 2 jaar cel met aftrek van voorarrest voor medeplichtigheid aan voorbereiding van liquidatie en voor het voorhanden hebben van munitie en harddrugs.

Bewijsgaring rechtmatig

Volgens de rechtbank wordt bewijs gevormd door de inhoud van Encrochat-berichten en aangetroffen middelen, bestemd tot het plegen van de liquidatie. Dit bewijs is bruikbaar, want er was volgens de rechtbank sprake van een eerlijk proces. Dit ondanks het embargo op bepaalde stukken over de verkrijging van Encrochat berichten in Frankrijk, de overdracht en de verwerking in Nederland. Verder was de bewijsvergaring van Encrochat gegevens rechtmatig, aldus de rechtbank.

Versleutelde berichten

Telefoons van Encrochat zijn in veel landen gebruikt om versleutelde berichten te versturen aan andere gebruikers van zo’n telefoon. Ze zijn vaak aangetroffen bij personen die van ernstige strafbare feiten werden verdacht. De indruk bestond dat deze telefoons vrijwel uitsluitend werden gebruikt bij het plegen en beramen van ernstige strafbare feiten in georganiseerd verband. Het bedrijf Encrochat wordt daarom verdacht van medeplichtigheid aan die misdrijven.

De server van het bedrijf Encrochat is in 2020 door de Franse politie gehackt. Daarna werden gegevens van de telefoons van de gebruikers gekopieerd naar een server van de politie. Deze gegevens zijn gedeeld met onder met onder meer de Nederlandse politie en via Europol met andere landen. Dat leidde tot veel nieuwe strafzaken in en buiten Nederland. In vrijwel al die zaken is door de verdediging de rechtmatigheid van de verkrijging, overdracht en verwerking van deze gegevens ter discussie gesteld.