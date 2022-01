Docent cel in voor plegen ontucht

De zaak kwam aan het rollen toen 1 van de slachtoffers op 3 februari 2020 naar de leiding van haar school in Zevenaar stapte. Daarop meldden zich nog 2 slachtoffers. De man noemde zelf tegenover de politie nog meer namen van leerlingen. Daarop benaderde de politie nog 2 slachtoffers die destijds op een school in Leerdam zaten, waar de man toen als docent werkte. Zij hebben uiteindelijk ook aangifte gedaan.

Betrouwbare verklaringen

In 4 van de 5 gevallen vindt de rechtbank de feiten wettig en overtuigend bewezen omdat de verklaringen van de slachtoffers betrouwbaar zijn en er ook ander bewijs voor is. De rechtbank spreekt de man van 1 van de tenlastegelegde feiten vrij.

Psychische en emotionele schade

De feiten waaraan de man zich schuldig maakte hebben veelal zeer nadelige gevolgen voor de minderjarige slachtoffers, in de zin van psychische en emotionele schade. Deze schade zal vaak nadelige gevolgen hebben voor de verdere (psychische) ontwikkeling van de slachtoffers.

Vertrouwen beschaamd

De slachtoffers waren aan zijn opleiding toevertrouwd en er was sprake van een gezagsrelatie. Een middelbare school zou een veilige plaats moeten zijn voor leerlingen. Een docent zou zijn leerlingen moeten beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in plaats van ze daaraan bloot te stellen. De man beschaamde het vertrouwen dat zijn leerlingen, hun ouders en zijn collega-docenten in hem mochten stellen op grove wijze.

Stok achter de deur

De rechtbank vindt alleen een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lange duur passend. Het voorwaardelijk deel geldt als stok achter de deur om te voorkomen dat de man opnieuw de fout in gaat en om de reeds ingezette behandeling te verzekeren. De rechtbank bepaalt dat de opgelegde voorwaarden en het reclasseringstoezicht direct uitvoerbaar zijn.

Schadevergoeding

Tot slot wijst de rechtbank de vorderingen van 2 slachtoffers voor een groot deel toe. Het gaat hier om een geldbedrag van telkens ongeveer 1.500 euro.