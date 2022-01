Rietdekteam ingezet bij schoorsteenbrand

De brandweer werd vrijdagavond rond 20.05 uur gealarmeerd voor een schoorsteenbrand aan de Guldenberg in het buitengebied van Helvoirt. Er werd ook een ladderwagen ter plaatse gestuurd. Echter door de ligging van het woonhuis kon deze de schoorsteen niet bereiken.

Uiteindelijk werd rond 21.15 het specialistische rietdakteam van de brandweer uit Elst (Gelderland) gealarmeerd. Zij konden met speciaal klim materiaal veilig het rietendak betreden. Of het rietendak zelf ook in brand heeft gestaan is niet bekend.