Oplichters gesnapt - drie aanhoudingen

Het slachtoffer gaf daarop haar pincode en verwachtte ‘de bankmedewerker’ elk moment om haar pinpas op te halen. Eenmaal binnen zag de kleinzoon van het slachtoffer per toeval de situatie in de woning waarna de verdachte het op een rennen zetten, het huis uit vluchtte en in een gereedstaande auto stapte.

Aan de hand van het kenteken kon de auto staande worden gehouden op de A50 ter hoogte van Wijchen. De verdachten zijn mannen uit Eindhoven van 21, 20 en 18 jaar oud. Ze zijn aangehouden op verdenking van oplichting.