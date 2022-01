Drie wielrenners gewond na aanrijding

Drie Belgische wielrenners zijn in Roosendaal gewond geraakt toen ze in aanrijding kwamen met een auto.

Een van hen, een 59-jarige man uit Essen, is ernstig gewond per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam.

De groep wielrenners, die in totaal uit elf personen bestond, kwam rond 9.15 uur op de Bergsebaan, in botsing met een Roosendaalse automobilist. In totaal zijn 3 personen naar het ziekenhuis overgebracht. Andere wielrenners zijn ter plaatse behandeld aan hun verwondingen.

Verkeerspecialisten van het de politie deden na het ongeval onderzoek naar de toedracht. In verband met dat onderzoek was de weg afgesloten.