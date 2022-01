Ongeval op A28 richting Groningen

Door een ongeluk is de A28 richting Groningen dicht tussen Ruinen en Dwingeloo. bij het ongeval zijn meerdere voertuigen betrokken.

Over het aantal gewonden is nog niets bekend. Wel zijn er slachtoffers voor onderzoek in de ambulance.

de weg was enige tijd afgesloten voor het verkeer. Richting Assen werd het verkeer omgeleid