Born: 19 milieuactivisten aangehouden in het Sterrebos

De politie heeft sinds afgelopen vrijdag in totaal 19 milieuactivisten aangehouden in het Sterrebos in Born. Deze personen werden aangehouden voor het betreden van verboden gebied dat in handen is van de autofabriek VDL Nedcar. Voor deze overtreding krijgen de aangehouden activisten een dagvaarding en een gedragsaanwijzing met een gebiedsverbod. Zij moeten zich voor de kantonrechter verantwoorden.