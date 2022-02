Hoogbejaarde man komt met de schrik vrij na eenzijdig ongeval Elp

Dinsdagmiddag vond er een eenzijdig ongeval plaats op de Schoonloërweg bij het Drentse Elp. Een bestuurder van een auto raakte door onbekende oorzaak in een flauwe bocht de macht over het stuur kwijt en kwam in de bermsloot tot stilstand.