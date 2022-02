Gewonden van schietpartij aangetroffen in ziekenhuis Breda

Rond 22.30 ontving de politie een melding van een schietincident. Ter plaatse horen agenten dat er vermoedelijk twee gewonde personen in een auto zijn gestapt en weggereden. Later blijkt dat zij naar het ziekenhuis zijn gegaan. In het ziekenhuis treffen agenten twee gewonden aan, twee mannen van 46 jaar uit Breda. De mannen zijn behandeld in het ziekenhuis en als verdachte aangemerkt. Er is nog een derde verdachte, een 24-jarige man uit Breda, aangehouden. Hun betrokkenheid bij dit incident, evenals wat er precies in de woning is gebeurd, wordt onderzocht.