Zwarte Cross overweegt verhuizing naar Denemarken

In Denemarken zijn alle coronamaatregelen verleden tijd, het openbare en culturele leven bloeit weer. "Dat gun ik alle Zwarte Crossers ook!", aldus een enthousiaste festivaldirectrice Tante Rikie. De organisatie van de Zwarte Cross roept de Nederlandse overheid dan ook op het Deense model te volgen, maar ziet tegelijk ook mogelijkheden wanneer Nederland op slot blijft. "Denemarken is maar 5,5 uur rijden vanaf Lichtenvoorde, dat is voor onze Nederlandse fans prima te doen. Daarnaast behoren de Deense en Achterhoekse taal tot dezelfde Nedersaksische taalfamilie, dus qua organisatie en communicatie ter plaatse zien ik en mijn collega's weinig moeilijkheden", aldus mede-eigenaar Gijs Jolink.

Vanwege deze wereld vol nieuwe mogelijkheden zijn de boekers van de Zwarte Cross ineens zo scherp dat ze na vorige week nu alweer een hele lijst met nieuwe namen bevestigen. Een selectie: Sports Team is een Engelse, jonge, energieke act die deel uitmaakt van de nieuwe golf coole indie bands uit de UK. Sloper (NL/BE/UK) heeft twee van de beste drummers van de Lage Landen in één band: Cesar Zuiderwijk (Golden Earring) en Mario Goossens (Triggerfinger) en Beachdog is de nieuwe band van David Achter de Molen, de zanger van wijlen festivalmonster John Coffey.

Het uitverkochte festival heeft de volgende nieuwe namen geboekt:

Kensington

Typhoon

The Kik

BÖKKERS

Mart Hoogkamer

The Dirty Daddies

Høken met de Heinoos

Paul Elstak

Malford Milligan & The Southern Aces (US)

Dawn Brothers

Small Time Crooks

T-99

Sports Team (UK)

Sloper (NL/BE/UK)

Beachdog

Paceshifters

DJ.I.M.

Mia More

Rave van Fortuin SuperDeluxe

Tim Hox

They Say Jump (UK)

Rootman J and the ZIONYOUTH crew (BE)

The Drop (UK)

Maurino HENGE (UK)

Roodriks

Degos & Re-done

STUK

WeDamnz

Mental Theo

René Karst

Bij jos & Maria – Pikz Palace

Checkpoint Henry - Hendrik & Co

Marleen Hoftijzer

Jan Riesewijk & Tweeduuster

Frans Miggelbrink

André Manuel

Pieter Post - De Schildpad