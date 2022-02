Hoe maak je een succes van je webshop?

Er zijn heel veel webshops. De een is succesvol, de ander niet. “Hoe zorg je er nu voor dat je webshop succesvol wordt?”, is een van de vragen die veel webshopondernemers zichzelf stellen. Wat doen succesvolle webshops dat webshop met minder succes nalaten. Hoe je succes kunt hebben met je webshop ontdek je in dit artikel.

Kan de bezoeker vinden wat hij zoekt

Als een bezoeker op je webshop komt, krijgt hij in een keer veel informatie op zich af. Logo’s, afbeeldingen, tekst. De vraag is dan ook, ziet de bezoeker in een oogopslag wat hij kan doen op je webshop en sluit het aanbod aan bij zijn vraag? Focust je webshop op het resultaat voor de klant en niet op het product zelf. Daarnaast is het belangrijk dat de productinformatie volledig is. Natuurlijk moet ook de prijs goed zijn en moet het bestelproces duidelijk zijn.

Ken je doelgroep

Het is het belangrijk om je doelgroep in kaart te brengen. Als je weet wie je klanten zijn, kun je je aanbod en boodschap beter hierop afstemmen. Probeer zoveel mogelijk in de huid van je klant te kruipen. Dit kun je doen door een persona te maken. In een persona beschrijf je je ideale klant. Dat gaat verder dan alleen of je klant man of vrouw is, maar ook welke interesses hij of zij heeft en via welke kanalen deze klant zoekt naar producten.

Kies de juiste webshop software

Kies voor webshop software die bij je past. Heb je weinig technische kennis, dan kun je het beste kiezen voor webwinkel software die eenvoudig in elkaar zit en niet te complex is. Heb je die technische kennis wel dan bieden wat uitgebreidere webshop software vaak wel meer kansen om meer te verkopen door handige technische snufjes die de klant een betere ervaring op de webshop geeft. Kortom, onderzoek van tevoren goed welke software je wil gebruiken.

De juiste bezoekers op je website

Om te zorgen dat je webshop verkoopt heb je bezoekers nodig die klanten worden. Het is wel de bedoeling dat de juiste bezoeker je webshop weet te vinden. Om bezoekers naar je webshop te trekken kun je verschillende dingen doen. Je kunt investeren in e-commerce marketing en een sales en marketing funnel opzetten. Je kunt ook met adverteren in Google en met de juiste zoekwoorden je potentiële klanten bereiken. Hieraan zijn vaak wel hoge kosten verbonden en die gaan natuurlijk van je winst af. Je kunt ook je webshop optimaliseren voor zoekmachines, zodat de producten makkelijker worden geïndexeerd in Google en sneller bij je potentiële klanten terecht komen, wanneer deze zoeken op bepaalde zoekwoorden.

Laat de kansen die social media bieden niet onbenut

Ook via social media kun je je webshop promoten. Ontdek op welke social media kanalen je doelgroep actief is. Deel informatie op deze kanalen die interessant kan zijn voor je doelgroep, deel interessante aanbiedingen voor je product of zet een social media campagne op om meer volgers te krijgen.

Genoeg tijd steken in je webshop

Succes komt niet zomaar aanwaaien en je moet veel tijd steken in je webshop om er een succes van te kunnen maken. Zie je webshop als een bedrijf en bouw het stap voor stap op. Het is belangrijk om te proberen en door te zetten, maar je moet ook geduld hebben en constant blijven evalueren en kijken hoe je dingen beter kunt doen.

Zorg voor snelle leveringen

Klanten worden steeds veeleisender, als we iets bestellen willen we het zo snel mogelijk ontvangen. Zorg er daarom voor dat je levertijden niet te lang zijn, hoe sneller je kunt leveren hoe tevredener je klanten hiermee zullen zijn. Probeer daarom het leveren van je producten zoveel mogelijk te automatiseren en verstuur bestellingen het liefst dezelfde dag nog zodat de producten de volgende dag bij de klant in huis zijn.

Goede klantenservice

Een goede klantenservice is erg belangrijk voor het succes van een webshop. Je moet natuurlijk doen wat je belooft en service bieden, maar je kunt nog een stapje verder gaan. Zo kun je in het begin iedere klant die een bestelling heeft geplaatst even bellen, ook als er geen vragen zijn. Je leert zo je klanten beter kennen en je kunt een klant helpen bij een vraag of een probleem nog voordat dit bij de klant zelf speelt. Je kunt daarna vragen of de klant een review wil achterlaten.