Zondag Code Geel voor harde windstoten

Van tijd tot tijd zware windstoten

In de westelijke kustprovincies komen overdag windstoten voor tot ca. 80 km/uur, aan het begin van de middag aan de zuidwestkust mogelijk tot ca. 90 km/uur. In de middag komen vooral in het zuiden zware windstoten voor tot ongeveer 90 km/uur. De wind komt eerst uit een zuidwestelijke richting, later uit een westelijke richting.

Zondagavond

Zondagavond komen er in de westelijke en zuidelijke helft bij buien opnieuw zware windstoten voor tot ongeveer 80 km/uur, in de kustgebieden 90-100 km/uur. De wind komt dan uit een noordwestelijke richting.