Ontwikkelingen jarenlang onderzoek dodelijke aanrijding ’t Goyplein Utrecht

De politie heeft zondagochtend een voertuig in beslag genomen in een lopend onderzoek dat mogelijk betrokken was bij een ongeval aan ’t Goyplein in Utrecht op 1 januari 2020. 'De bestuurder verliet het ongeval na een 47-jarige vrouw te hebben aangereden. Zij overleed een aantal dagen later', zo meldt de politie zondag.

Voertuig snel doorgereden na aanrijding

Op Nieuwjaarsdag 2020 vond er omstreeks 08:00 uur een ongeval plaats aan ’t Goyplein in Utrecht. Een vrouw reed richting het verkeersplein toen ze ten val kwam. Uit onderzoek van de politie bleek dat het slachtoffer was aangereden door een auto en ook op beelden was een voertuig te zien dat met hoge snelheid doorreed.

Ontwikkelingen in het onderzoek

Na intensief onderzoek heeft de recherche op zondagmorgen 6 februari 2022 een voertuig in beslag genomen In Houten dat mogelijk is betrokken bij de aanrijding. Naar dit voertuig wordt nu verder onderzoek gedaan door het Forensisch team. Het onderzoek naar bestuurder die destijds betrokken was bij deze aanrijding is in volle gang.

Tips nog steeds 'welkom'

De politie zoekt nog steeds mensen die zich nog iets herinneren over het ongeval dat plaatsvond op de vroege ochtend van Nieuwjaarsdag in 2020. Was u getuige of heeft u informatie? Heeft u nog niet gesproken met de politie? Dan komt de politie alsnog graag in contact.