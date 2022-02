Brandweer probeert kat uit de boom te halen

De brandweer werd woensdagmiddag rond 17.00 uur gealarmeerd voor een kat in de boom in de achtertuin van een woning aan de Mesdagstraat in Son en Breugel. Het beestje werd al sinds gisteren vermist maar bleek in de boom te zitten en daar zelfstandig niet uit te kunnen.