Taakstraf voor ongeluk in Finsterwolde

Gevaar op de weg veroorzaakt

De rechtbank acht bewezen dat de vrouw als chauffeur van een auto te hard reed op een plek waar maximaal 30 km/u is toegestaan en dat zij daarmee gevaar op de weg heeft veroorzaakt. De auto met 3 inzittenden botste daarna tegen een boom aan. Als gevolg van die botsing zijn de 3 inzittenden overleden en heeft de vrouw zelf zware verwondingen opgelopen.

Schuld in strafrechtelijke zin niet bewezen

Niet kan worden bewezen dat verdachte in strafrechtelijke zin schuld had aan het ongeluk. Verdachte heeft weliswaar te hard heeft gereden, maar het causale verband tussen het te hard rijden en de fatale botsing kan niet worden vastgesteld. De rechtbank kan namelijk niet uitsluiten dat een andere omstandigheid (zoals een gedraging van een van de andere inzittenden) een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de botsing. Het strafrechtelijke verwijt dat de rechtbank verdachte wel maakt voor haar rijgedrag is minder ernstig dan het verwijt dat de officier van justitie de verdachte maakt. Dit heeft als gevolg dat ook de op te leggen straf lager is uitgevallen dan door de officier van justitie geëist.

Strafoplegging

De rechtbank legt aan de verdachte een voorwaardelijke taakstraf van 50 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 1 jaar op. Van de 13 vorderingen die door benadeelde partijen zijn ingediend zijn er 5 toegewezen door de rechtbank. De overige zijn niet-ontvankelijk verklaard.