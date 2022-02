Agent weer thuis na ongeval met dienstauto, verdachte aangehouden

Donderdag 10 februari sloeg een agent met zijn politievoertuig een aantal keren over de kop. Hij is naar het ziekenhuis gebracht maar hoefde na controle niet te blijven. De agent was samen met andere collega’s onderweg naar een melding toen één van hen een automobilist voorbij zag komen waarvan men wist dat hij met een ongeldig rijbewijs reed en internationaal gesignaleerd stond.

De eerste voertuigen reden door naar de oorspronkelijke melding, terwijl de agenten in de twee laatste voertuigen met sirene en zwaailicht achter de passerende automobilist aangingen. Deze ging er direct vandoor. Op het viaduct over de A1 raakte de agent een betonnen geleider, waarna het voertuig enkele keren over de kop sloeg en op de zijkant terechtkwam. De bestuurder kon zijn dienstvoertuig op eigen kracht verlaten en is meteen opgevangen door collega’s en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hier kon hij na controle weer vertrekken

Aangehouden

De gesignaleerde bestuurder is afgelopen nacht alsnog aangehouden in Hengelo. Het gaat om een man van 33 uit diezelfde plaats. Er stond een Europees arrestatiebevel open in verband met een celstraf van 1100 dagen in Duitsland.