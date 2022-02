Directie Ajax was al op de hoogte van gedrag Overmars

Volgens NU.nl werd Overmars op 28 januari tijdens een algemene vergadering van de aandeelhouders herbenoemd tot medio 2026. Vlak voor zijn benoeming kreeg men als signalen van grensoverschrijdend gedrag volgens Van de Sar.

‘Onze raad van commissarissen was toen ook meteen op de hoogte. Maar zulke dingen moet je dan toch eerst uitgebreid onderzoeken. Het is nogal wat. Of we de vergadering hadden moeten uitstellen? Nee, dat hebben we niet gedaan’, aldus Van der Sar.

De reactie van Van der Sar is volgens de nieuwssite opmerkelijk omdat hij dinsdag nog heeft gezegd dat hij niet wist dat Overmars gedurende langere periode zich schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Ajax.