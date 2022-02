Dode bij aanrijding op A2

Bij de politie kwamen maandagavond rond 22.15 uur meerdere meldingen binnen dat er een persoon zou lopen op de snelweg A2 bij Liempde. Toen de politie arriveerde had er reeds een aanrijding plaatsgevonden waarbij de persoon om het leven is gekomen.

De auto raakte zwaar beschadigd maar de inzittende raakte niet gewond. Wel zijn zij nagekeken door de ambulancedienst. De snelweg tussen Liempde en Best is door het incident volledig afgesloten. Ook de nabijgelegen parallelweg is afgesloten. Brandweerlieden plaatsten een scherm om het incident af te schermen.

De politie onderzoekt de toedracht en onderzoekt of een voertuig, welke enkele honderden meters verderop op de vluchtstrook stond, van deze persoon is.