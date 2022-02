Onderzoek naar miljoenenfraude met online gokken

Op 15 februari zijn een 41-jarige man en een 36-jarige vrouw uit de gemeente Peel en Maas aangehouden. De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en beiden worden verdacht van witwassen. Hun woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en panden.