Politie houdt man (43) aan na berichten op Sky ECC

Cryptotelefoons

Het onderzoek is voortgekomen uit informatie dat is verkregen uit het onderscheppen van communicatie via cryptotelefoons, ook bekend als het SKY-onderzoek. Bij dit eerste CAT-onderzoek in Gelderland-Zuid werd er onderzoek gedaan naar deze onderschepte communicatie en de gebruikers van het platform. Hierbij werd onderzocht of er sprake was van strafbare feiten.

SKY-onderzoek

Begin vorig jaar slaagden opsporingsdiensten bij het SKY-onderzoek erin om toegang te verkrijgen tot miljoenen berichten van gebruikers van het platform Sky ECC en versleutelde berichten van criminele organisaties ‘live’ konden meelezen. De server van Sky ECC werd vorig jaar maart offline gehaald en in beslag genomen door de Nederlandse autoriteiten. Berichten op de server zijn vervolgens bij het CAT-onderzoek onderzocht en dit leidde naar de dus inmiddels aangehouden 43-jarige man.