Mestreech: Motto vastelaovend: vier mèt belump, neet boete de sjraom en haw ‘t propel

Vastelaovend 2022 wordt kleiner en beperkter en de gemeente Maastricht sluit zich helemaal aan bij de oproep om carnaval vooral in de eigen omgeving te vieren. 'Maastricht viert carnaval 2022 onder het motto: mèt belump, neet boete de sjraom en haw ’t propel. In correct Nederlands: met beleid, binnen de perken en houd het netjes', zo meldt de gemeente Mestreech vrijdag.

Goede afspraken gemaakt

Daarvoor zijn goede afspraken gemaakt tussen gemeente, horeca en stadscarnavalsvereniging De Tempeleers. Burgemeester Annemarie Penn-te Strake: 'Ik ben heel tevreden dat het kabinet ruimte heeft geboden om carnaval te kunnen vieren. Maastricht is eraan toe, en ik gun het iedereen van harte. Aan de andere kant is het virus nog niet weg, en heeft de minister een aantal duidelijke adviezen gegeven',

'Binnen die kaders hebben we samen met de horeca en de Tempeleers gekeken naar een passende invulling, waarbij carnaval 2022 duidelijk anders is dan andere jaren: kleiner en beperkter en met name voor de inwoners van Maastricht.' De burgemeester roept toeristen op niet af te reizen naar Maastricht voor carnaval: 'Het is echt de bedoeling dat iedereen in de eigen gemeente viert. Normaliter heten wij iedereen van harte welkom, maar dit jaar even niet', aldus Penn-te Strake.

Horeca

Samen met horecaondernemers in de stad zijn afspraken gemaakt over de ongeorganiseerde vastelaovend. Kort gezegd komen die erop neer dat vastelaovend zoveel mogelijk buiten wordt gevierd, gespreid over diverse plekken in de stad, en moeten grote menigten zo goed mogelijk worden voorkomen. Daarom zijn podia in de stad en optredens van artiesten buiten niet toegestaan en sluit de horeca buiten uiterlijk om 1.00 uur. De gemeente roept eigenaren van de grote carnavalskarren, de ‘kaare’, tot slot op om hun kar dit jaar niet mee te nemen. Verder wordt buiten vieren zoveel mogelijk gefaciliteerd met onder andere buitenbuffetten, buitenmuziek en toiletten.

KHN

John Paulus, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Maastricht-Heuvelland. 'Als horeca zijn we heel blij met de geboden ruimte, maar we snappen ook heel goed dat dit jaar nog anders is. Wij nemen daarin ook onze verantwoordelijkheid. Samen met de gemeente hebben we daar goede afspraken over kunnen maken en wij zijn klaar voor een mooie vastelaovend!'

Tempeleers

Met de Tempeleers is gesproken over de georganiseerde vastelaovend. Ook hierbij is de lijn dat carnaval anders is, en dat de evenementen minder en beperkter zijn. Zo zal het optrekken en aflaten van ’t Mooswief op kleine schaal plaatsvinden en zijn de optochten op zondag en maandag zonder wagens. Het zate hermeniekesconcours gaat niet door omdat podia verboden zijn, maar wordt vervangen door de ‘Daag vaan ’t Zate Hermenieke’.

Optocht zonder wagens

Burgemeester Penn-te Strake: 'De kans was groot dat er bijvoorbeeld toch een spontane optocht zou zijn ontstaan, en dat er toch mensen de vastelaovend hadden willen starten en afsluiten op het Vrijthof. Uit het oogpunt van veiligheid kun je dan beter reguleren. Dat doen we samen met De Tempeleers.'

'We hebben ook een matschappelijke plicht'

Armand Peereboom, woordvoerder van De Tempeleers: 'Als vereniging hebben we altijd gekeken naar wat er wel mogelijk zou zijn. Dat werd afgelopen week opeens fors meer door alle versoepelingen, maar wij hebben ook een maatschappelijke plicht. Daarom begrijpen én ondersteunen we dat het dit jaar anders is dan anders. Kleiner en beperkter, zoals aangegeven. Wij roepen de carnavalsvierders dan ook op zich daar ook aan te houden. Laten we samen vooral blij zijn dat er dit jaar meer kan dan vorig jaar.'