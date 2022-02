Automobilist overleden door omgevallen boom N361 Groningse Adorp

Bekneld

Het ongeval gebeurde even voor 19.30 uur op de N361 tussen Adorp en Sauwerd. De automobilist kwam door het ongeval bekneld te zitten in zijn auto en moest door de brandweer uit zijn auto worden gehaald. Bij de hulpverlening was ook een Mobile Medisch Team (MMT) ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is kort daarna aan zijn verwondingen overleden.