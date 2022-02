Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Uithuizen

In Uithuizen (provincie Groningen) is op een kalkoenenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant.

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 10.000 kalkoenen op het pluimveebedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf, deze zal bemonsterd worden op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen 16 bedrijven, waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.