Dakdekkers draaien overuren door reeks van stormen

De schade varieert van afgewaaide dakpannen tot beschadigde schoorstenen en zwaar beschadigde dakdelen. Het bedrijf verwacht dat het nog weken duurt voordat alle reparaties zijn voltooid en dat de schade in de miljoenen loopt.

Martijn Wijbenga, algemeen directeur van DakPro, vertelt: “Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur, toen storm Eunice Nederland binnentrok, heeft de telefoon bij ons roodgloeiend gestaan. Normaal krijgen we gemiddeld zo’n 75 meldingen over twee dagen, afgelopen weekend waren dat er tot zondagochtend meer dan 3000. Dat is ongekend. Om het aantal belletjes aan te kunnen hebben we zelfs tijdelijk de capaciteit van de telefooncentrale moeten ophogen.” Het dakdekkersportaal, waarbij inmiddels meer dan 20 dakspecialisten zijn aangesloten, opereert door heel Nederland en heeft meer dan 100 schadeherstel teams op de weg.

Wijbenga vervolgt: “Als gevolg van de storm zijn onze aangesloten dakdekkers non-stop bezig met het uitvoeren van reparaties, en hebben zij enorm moeten opschalen. Ze proberen met man en macht extra personeel te werven om iedereen te kunnen helpen. Maar de vraag is zo groot dat het lastig is om daaraan te voldoen. En dan komt ook nog storm Franklin eroverheen.” Het bedrijf stelt dat de schade aan daken door storm Eunice in de miljoenen loopt, en dat het nog weken duurt voordat alle nodige reparaties zijn uitgevoerd. Wijbenga: “De dakspecialisten in Nederland verdienen allemaal ons respect. Zij zijn sinds vrijdag dag en nacht aan het werk, en het ziet er naar uit dat zij de komende weken ook nog alle zeilen bij moeten zetten om iedereen met dakschade te helpen.”