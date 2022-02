Autobrand in Best

De brandweer is maandagochtend rond 2.20 uur gealarmeerd voor een autobrand aan de Eindhovenseweg in Best. Buurtbewoners hoorden een luide knal en ontdekte de autobrand. Een van hen wist de grootste vlammen te doven met enkele brandblussers. De brandweer wist het vuur volledig te doven.

De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit. Ook werd een Burgernet bericht verstuurd, met de vraag om verdachte situaties rond deze autobrand te melden bij de politie. De laatste tijd zijn er al meerdere auto’s in vlammen opgegaan in Best. Of de reeks autobrand in verband staan met elkaar is ons niet bekend.