Twee aanhoudingen voor datalek Friese scholengemeenschap in Drachten

Vorige week dinsdag 15 februari, zijn twee personen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een datalek in januari op een Friese scholengemeenschap in Drachten. Dit meldt de politie maandag.

Verdenking

'De twee personen die zijn aangehouden worden verdacht van computervredebreuk, datadiefstal en het verspreiden van gegevens', aldus de politie.

Melding

Eind vorige maand werd er melding gedaan bij de politie van een datalek bij een scholengemeenschap gevestigd in Drachten. Gevolg van het lek was dat de persoonlijke gegevens van ruim duizend leerlingen openbaar zijn gemaakt. De directie van de scholengemeenschap heeft meteen verschillende maatregelen genomen en deed op 20 januari dit jaar aangifte van computervredebreuk, datadiefstal en het verspreiden van gegevens.

Onderzoek door cybercrimeteam

Het cybercrimeteam Noord-Nederland is in samenwerking met basisteam Oost-Fryslân een uitgebreid onderzoek gestart. Op dinsdag 15 februari zijn er twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee minderjarige jongens uit Drachten en de gemeente Opsterland, die beide leerlingen zijn van de desbetreffende scholengemeenschap.

Zoekingen in woningen van leerlingen

Er zijn zoekingen gedaan in beide woningen van leerlingen waarbij digitale gegevensdragers in beslag zijn genomen. De verdachten zijn verhoord over hun betrokkenheid bij het datalek. Zij zijn inmiddels in vrijheid gesteld in afwachting van het onderzoek, maar blijven beide verdachte. Er wordt een dossier opgemaakt en verzonden naar het Openbaar Ministerie voor de strafrechtelijke afhandeling.