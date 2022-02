Voorlopige schatting schade februaristormen: ruim 500 miljoen euro

Volgens de eerste schatting van het Verbond van Verzekeraars komt de verzekerde schade aan woningen, auto’s en bedrijfsgebouwen door de drie stormen Dudley, Eunice en Franklin uit op minimaal 500 miljoen euro. Dat is al fors meer dan de schade van 435 miljoen euro die 4 jaar geleden in januari werd aangericht door storm 'Frederike', zo meldt het Verbond van Verzekeraars maandag.

'Nog veel vervolgschade verwacht'

Verzekeraars ontvangen recordaantallen schademeldingen door deze stormen en verwachten nog veel gevolgschade. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars.

'Goed geanticipeerd'

'Ondanks dat Nederland goed geanticipeerd heeft op de storm, mede dankzij waarschuwingen van het KNMI, Rijkswaterstaat en verzekeraars, hebben de februaristormen gezorgd voor recordaantallen meldingen en een enorm schadebedrag,' aldus Richard Weurding, algemeen directeur bij het Verbond.

'Wachttijden vanwege groot aantal meldingen'

'Verzekeraars hebben opgeschaald en zetten alles op alles voor een vlotte schadeafhandeling. Klanten worden zo snel mogelijk geholpen, maar moeten in sommige gevallen rekening houden met wachttijden vanwege het grote aantal meldingen dat binnenkomt.'

Omgevallen bomen, wegwaaiende daken en lekkages

De ‘februaristormen’ veroorzaakten grote en kleine wind- en waterschades. Daarbij valt te denken aan schade aan auto's, woningen en bedrijven door omgevallen bomen, afgewaaide daken en lekkages. Verder zien verzekeraars ook veel afgewaaide dakpannen en schades aan zonnepanelen en schuttingen. Stichting Salvage (eerste hulp na calamiteiten namens verzekeraars) heeft een uitzonderlijk druk weekend achter de rug. Zij trokken er het meest op uit voor grotere schades in Zuid- en Noord-Holland.

Nog kans op gevolgschade

De komende dagen blijft het flink waaien, met grote kans op gevolgschade door dakpannen en zonnepanelen die door eerdere windstoten zijn losgekomen, maar ook bomen die al iets zijn ontworteld. Weurding: 'Leg scheef gewaaide dakpannen weer recht en zet losgekomen zonnepanelen weer vast als de situatie veilig is. Zo voorkom je verdere schade.'

Goed verzekerd

Nederlanders zijn in de regel goed verzekerd tegen schade door stormen. Dit geldt voor alles dat vastzit aan de woning, de inhoud van de woning en voor schuttingen. Woonverzekeraars hanteren wel vaak een eigen risico. Auto’s met een WA-plusverzekering (beperkt casco) of allriskverzekering (casco) zijn verzekerd tegen schade door storm. Ongeveer twee derde van het wagenpark in Nederland heeft zo’n type verzekering.

Beter waarschuwen en maatregelen treffen

Verzekeraars en adviseurs waarschuwen op basis van het KNMI-data hun klanten steeds eerder en beter om maatregelen te treffen, zodat schade beperkt blijft. Ook kunnen verzekeraars en andere partijen in de keten daarmee hun schadeafhandeling tijdig opschalen, zodat klanten beter en sneller worden geholpen. Weurding: 'Dat is nodig, omdat we als maatschappij vanwege klimaatverandering steeds vaker te maken krijgen met extreem weer.'