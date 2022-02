Miss Montreal voor het eerst in Uitvaartmuziek Top 10

De landelijke Monuta Uitvaartmuziek Top 10 van 2021 is vernieuwd. Miss Montreal’s ‘Door de wind’, een lied van Stef Bos gezongen tijdens Beste Zangers 2020, is voor het eerst binnengekomen op nummer 4. Daarmee is ‘Door de wind’ hoger binnengekomen in de Top 10 dan ‘Roller Coaster’ vorig jaar. Drie klassiekers zijn uit de lijst, ‘Waarheen, waarvoor’ van Mieke Telkamp, ‘Afscheid nemen bestaat niet’ van Marco Borsato en ‘My way’ van Frank Sinatra. De Top 3 is hetzelfde als vorig jaar met op nummer 1; ‘Ave Maria’.

Monuta Uitvaartmuziek Top 10

1 Ave Maria Diverse uitvoeringen 2 Time to say goodbye Andrea Bocelli en Sarah Brightman 3 Een trein naar niemandsland Frans Bauer 4 Door de wind Miss Montreal 5 Rollercoaster Danny Vera 6 Mag ik dan bij jou Claudia de Breij 7 We'll meet again Vera Lynn 8 En de vogels zongen Sweet People 9 Zwevend naar 't geluk Jannes 10 The Rose André Rieu

'Elk jaar hopen we dat de ranglijst die we publiceren mensen inspireert om over hun laatste plaat te praten met elkaar. Kiezen uit miljoenen muzieknummers voor het laatste afscheid is namelijk best ingewikkeld. Ook kan de keuze hiervoor veranderen gedurende je leven. Over muziek praten en muziek luisteren schept een band en maakt het praten over uitvaartwensen minder beladen. Daarom hebben we dit jaar een vijftal inspiratielijsten gemaakt op Spotify. Op basis van vijf thema’s; klassiek, populair, Nederlandstalig, religieus en binnenkomstmuziek. We hopen hiermee mensen te helpen om een keuze te maken voor henzelf of hun naasten. Én het zou nog mooier zijn als ze dan ook nog deze muziekkeuze delen met elkaar. Want dat geeft later duidelijkheid,' zegt Corné Mulders, directeur Uitvaartzorg bij Monuta.

Stijgers en dalers

De grootste stijger, vorig jaar nog grootste daler, van 2021 is Vera Lynn’s ‘We’ll meet again’ die van 25 naar 7 is gestegen. De Monuta Artiesten Top 10 heeft aan kop in chronologische volgorde André Rieu, Frans Bauer en Andrea Bocelli & Sarah Brightman. Dit jaar is André Hazes voor het eerst uit de artiestenlijst. Ook zijn er drie nieuwe binnenkomers in deze ranglijst, Danny Vera, Miss Montreal en Rob de Nijs.