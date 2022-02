Twee gewonden (14 en 20) door schietincident Almere

Aan de Kornwierde in Almere is zaterdag 26 februari een schietincident geweest. Daarbij raakten twee personen van 14 en 20 jaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen.

Rond 23:00 uur is er bij een woning aangebeld, waarna er meerdere schoten zijn gelost. Twee personen werden geraakt en zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn beide aanspreekbaar. De recherche is gisteravond meteen een onderzoek begonnen om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Maar de toedracht is nog onduidelijk.